Derin karakterler gerçek hikâyeler: Berkun Oya'nın en iyi film ve dizileri

Türk televizyon ve sinemasında son yılların en özgün kalemlerinden biri olan Berkun Oya, hem yazdığı senaryolar hem de yönetmen koltuğuna oturduğu yapımlarla adından sıkça söz ettiriyor. İşte, Berkun Oya'nın en iyi film ve dizileri

1.CİCİ - IMDB PUANI: 7.1

Netflix orijinal filmlerinden biri olan Cici, Berkun Oya’nın kaleminden uyarlanan bir aile dramı. Film, 1970’lerde Türk köyünde, sert tutumlu babaları Bekir’in gölgesinde ezilen üç kardeşin hayatını konu alıyor.

2 - KUVVETLİ BİR ALKIŞ -IMDB PUANI: 7.3

Varoluşsal sancılarla örülü, kendine has bir psikolojik drama. Aslıhan Gürbüz ve Fatih Artman’ın canlandırdığı Zeynep–Mehmet çifti, bebekleri Metin’le birlikte ebeveynlikten beklentilere, geçmişle hesaplaşmadan kimlik bunalımına uzanan merak uyandıran bir yolculuğa çıkar.

3. MASUM - IMDB PUANI: 8.3

BluTV’nin 2017 yılında yayınladığı Masum, Berkun Oya’nın yazıp sahnelediği tiyatro metni Bayrak’tan uyarlanmış, psikolojik derinliği yüksek ve katmanlı bir hikâye anlatımı sunuyor. Haluk Bilginer’in emekli komiser Cevdet karakteri üzerinden ilerleyen drama; aile içi sırlar, geçmişin gölgeleri ve vicdan hesaplarıyla örülmüş.

4. BİR BAŞKADIR - IMDB PUANI: 8.4

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği, Netflix’in 2020 tarihli kült yapımı Bir Başkadır, İstanbul’un farklı sınıf, inanç ve yaşam tarzlarına sahip karakterlerini bir araya getiren benzersiz bir sosyal mozaik sunuyor . Dizi, tesadüfler aracılığıyla birbirinin dünyasına dokunan karakterlerin çatışmalarını ve toplumun görünmeyen sınırlarını ele alıyor