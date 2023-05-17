Dev bütçeler harcanmıştı... Show TV'nin Aile dizisini yıkan gelişme

Yayınlanma: 17.05.2023 - 23:05

Güncelleme: 17.05.2023 - 23:05

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisi büyük bir çıkış elde ederek Aile dizisini tahtından etti. Dev bütçelerle ekranda olan Aile dizisinde reyting kaybı başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Bugün televizyon sektörü kendi günü dışında ilk kez farklı bir günde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başarısını konuştu.

“Yalı Çapkını” dizisi geçen cuma Cumhurbaşkanı Ortak Yayını nedeniyle son anda ekrana gelmemişti. Dizinin yayınlanmayan bölümü dün gece seyirciyle buluştu ve kendi günü dışında ilk kez yeni bölümü yayınlanan dizi yine 10 reytingi korudu. Tüm Kişiler‘de Yalı Çapkını 10.31, AB‘de 8.30, ABC1‘de ise 8,65 reytingle zirveye yerleşti.

Yalı Çapkını‘nın kendi günü dışında elde ettiği bu başarı “Aile“yi de ilk kez yerinden etti. 11 haftadır zirvede yer alan dizi Tüm Kişiler’de 3.66 reytingle 6., AB’de 6.68 reytingle, ABC1’de de 6.10 reytingle 2. sırada oldu.

SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

Öte yandan Ulusalpost.com'un Star TV kaynaklarından edindiği bilgiye göre Yalı Çapkını dizisinin en az üç sezon sürmesi bekleniyor.

Özellikle dizideki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Seyran ve Ferit karakteri 'Z kuşağında' büyük ilgi görmüş durumda. Dizi ayrıca 30'dan fazla ülkeye satılmış durumda



