DNA filminin yönetmen koltuğunda William Mesa oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Davis üstleniyor. Peki, DNA filminin konusu ne? DNA filminin oyuncuları kim?

DNA FİLMİNİN KONUSU NE?

Çılgın bir bilim adamının yaptığı DNA deneyi, etobur canavarı hayata döndürür ve bunu yalnızca eski asistanı Ash Mattley ve CIA ajanı Claire Sommers durdurabilir.

DNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Dacascos

Jürgen Prochnow

Roger Aaron Brown

John H. Brennan

DNA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

DNA filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.