Doğruyu Söyle filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Doğruyu Söyle filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Doğruyu Söyle filminin konusu ne? Doğruyu Söyle filminin oyuncuları kim? Doğruyu Söyle filminin IMDb puanı kaç?
Doğruyu Söyle (Concussion), yönetmenliğini üstlenen Peter Landesman'in, senaristliğinde Jeanne Marie Laskas'la birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
DOĞRUYU SÖYLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Amerika'ya göç etmiş parlak bir adli nöropatolog olan ve önemli bir tıbbi keşif yapan Dr. Bennet Omalu'nun Davut ile Golyat'ınkini andıran gerçek hikayesine dayanıyor. Dr. Omalu'nun duygusal serüveni onu dünyanın en güçlü kurumlarından biriyle tehlikeli bir karşılaşmaya sürüklüyor.
DOĞRUYU SÖYLE FILMININ OYUNCULARI KIM?
Will Smith
Alec Baldwin
Gugu Mbatha-Raw
Arliss Howard
Paul Reiser
Luke Wilson
Adewale Akinnuoye-Agbaje
David Morse
Albert Brooks
DOĞRUYU SÖYLE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Doğruyu Söyle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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