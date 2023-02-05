Doğruyu Söyle filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:04

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 12:04

Doğruyu Söyle (Concussion), yönetmenliğini üstlenen Peter Landesman'in, senaristliğinde Jeanne Marie Laskas'la birlikte çalıştığı, 2016 yapımlı bir dram filmidir.

DOĞRUYU SÖYLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Amerika'ya göç etmiş parlak bir adli nöropatolog olan ve önemli bir tıbbi keşif yapan Dr. Bennet Omalu'nun Davut ile Golyat'ınkini andıran gerçek hikayesine dayanıyor. Dr. Omalu'nun duygusal serüveni onu dünyanın en güçlü kurumlarından biriyle tehlikeli bir karşılaşmaya sürüklüyor.



DOĞRUYU SÖYLE FILMININ OYUNCULARI KIM?

Will Smith

Alec Baldwin

Gugu Mbatha-Raw

Arliss Howard

Paul Reiser

Luke Wilson

Adewale Akinnuoye-Agbaje

David Morse

Albert Brooks

DOĞRUYU SÖYLE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Doğruyu Söyle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.