Doktor: Başka Hayatta dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doktor: Başka Hayatta dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doktor: Başka Hayatta dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İnan eski kız arkadaşının Elif olduğunu anlamıştır fakat henüz Elif’le bu konuda yüzleşmek istememektedir ve bunun için geçerli bir sebebi vardır.

Ilgaz ve Nesli’nin oyunlarının farkında olmayan İnan, savcılık soruşturmasında kendinden şüphe etse de Elif’in desteği ile gerçeklerin peşine düşmeye karar verir. Bu gerçek İnan ve Elif için oldukça şaşırtıcıdır.

Toprak ve Aslı’nın yakınlaşması Elif’in gözünden kaçmayacak olsa da Aslı, kendisi için hüsranla sonuçlanacak bir konuşmaya şahit olacaktır. Ama Toprak’a ders vermeye de kararlıdır.

11 gündür aralıksız ağlayan Dursun ve sebebi bulunamayan ataklar yaşayan Seda (Naz Elmas) Umutpark hastanesi doktorlarının yepyeni hastalıklarla mücadele etmesine sebep olacaktır.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İnan, Elif’i hatırlamasıyla birlikte onunla geçmişte yaşadıklarını anlamaya ve aralarındaki bağı yeniden keşfetmeye karar verir. Bu durum, duyguları karışan Aylin’i zorlar. Aylin, İnan’dan vazgeçmek istemez ve Elif’i rahatsız edecek hamlelerde bulunur.

İnan ve Elif arasındaki yakınlaşma, Toprak ile Aylin arasında da gerilimi artırır. Bu süreçte, Toprak’ın geçmişinden gelen ve iletişim kurmakta zorlandığı bir hasta, onu zor bir durumun içine sürükler. İnan’ın bu hastaya Toprak’tan habersiz müdahale etmesi, Toprak ve Ilgaz’ın tepkisini çeker.

Öte yandan Ilgaz ve Nesli, İnan’ın istifasını beklerken öğrendikleri bir bilgiyle köşeye sıkışır. İnan’a karşı yeni hamleler planlamaya başlarlar.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

