Doktor Civanım filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Safa Önal ve Memduh Ün üstleniyor. Peki, Doktor Civanım filminin konusu ne? Doktor Civanım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Kemal, İstanbul’da hademelik yapan genç bir adamdır. Doğup büyüdüğü köyüne geri dönmeye karar veren Kemal, köye gittiğinde beklemediği bir durumla karşı karşıyadır. Köyde yaşayanlar Kemal’i doktor olarak karşılamaktadır. Bu durumu bozmak istemeyen Kemal, hademelik yaptığı sırada duydukları ile insanlara yardımcı olmaya çalışır. Kemal, bu sırada gönlünü Ruşen Ağa’nın kızı Sümbül’e kaptırır. Ancak önünde güçlü bir rakibi vardır. İhsan Ağa’nın oğlu Yadigar’ın da Sümbül’ü sevmesi, ikisi arasında zorlu bir çekişmenin yaşanmasına neden olur. Sümbül’ün de Yadigar ile sözü olmasına rağmen kalbi Kemal’den yanadır. İki adam arasında yapılan yarışın sonunda Kemal galip gelince her şeyin yoluna girdiği düşünülür. Ancak tam da bu sırada Kemal’in sahte doktor olduğu ortaya çıkar. Kemal’in tutuklanması, iki sevgilinin yollarının ayrılmasına ve ortamın Yadigar’a kalmasına neden olur. Kemal, yeniden sevdiği kadına kavuşabilecek midir?

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Bahar Öztan

Ayşen Gruda

DOKTOR CİVANIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Doktor Civanım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.