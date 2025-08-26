Dokunmayın Şabanıma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman Fahir Seden üstleniyor. Peki, Dokunmayın Şabanıma filminin konusu ne? Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları kim?

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban kadınlar konusunda başarısız bir minibüs şoförü, Ökkeş ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Ökkeş ve Şaban'ın yolları bir gün kodeste kesişir. Babasının zoruyla evlendirilmek istenen Ökkeş, Şaban'dan kendi yerine geçmesini ister ve rollerini değişirler. Ancak gittikleri evde evin kızına her ikisi birden aşık olunca işler karışır. Âşık oldukları kız ise evin hizmetçisiyle yer değiştirmiştir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal · Şaban

Ahu Tuğba · Oya (ses. Ayşin Atav)

Halit Akçatepe · Fedai

Ercan Yazgan · Ökkeş (ses. Zafer Önen)

Saadet Gürses · Canan (ses. Gülçin Akçay)

Osman Fahir Seden · Çelikçizade Ali (ses. Timuçin Caymaz)

Ali Şen · Temel (ses. Rıza Tüzün)

Reha Yurdakul · Hulusi Bey (ses. Sadettin Erbil)

Gülten Ceylan · Ayşe (ses. Gülen Kıpçak)

Diler Saraç · Oya'nın Annesi (ses. Güler Ökten)

Hakkı Kıvanç · Osman'ın Adamı (ses. Rıza Pekkutsal)

Kadir Kök · Osman'ın Adamı

Coşkun Göğen · Dans Hocası (ses. Devrim Parscan)

Ünal Gürel · Fatsalı Osman (ses. Dinçer Çekmez)

Akif Kilman · Osman'ın Adamı

İhsan Gedik · Osman'ın Adamı

Günay Güner · Osman'ın Adamı

Enis Fosforoğlu · Osman'ın Adamı

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dokunmayın Şabanıma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.