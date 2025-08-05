Dokuz Kere Leyla filminin yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Filmin senaristliğini Adnan Yıldırım, Özlem Lale üstleniyor. Peki, Dokuz Kere Leyla filminin konusu ne? Dokuz Kere Leyla filminin oyuncuları kim?

DOKUZ KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Leyla ve Adem'in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evllilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.

DOKUZ KERE LEYLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haluk Bilginer

Demet Akbağ

Elçin Sangu

Fırat Tanış

Alican Yücesoy

Hakan Eke

Emre Kıvılcım

İhsan Ceylan

Zafer Şahin

DOKUZ KERE LEYLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dokuz Kere Leyla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.