Dönüm Noktası filminin konusu ne? Dönüm Noktası filminin oyuncuları kim?
Dönüm Noktası (The Humbling) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dönüm Noktası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dönüm Noktası filminin konusu ne? Dönüm Noktası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dönüm Noktası filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Buck Henry, Michal Zebede üstleniyor. Peki, Dönüm Noktası filminin konusu ne? Dönüm Noktası filminin oyuncuları kim?
DÖNÜM NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Simon Axler 60'lı yaşlarda, oyunculuk kariyerinde zor zamanlar geçiren bir aktördür. Washington'da bir tiyatroda sergilenen Macbeth oyununda rol almış ve sonrasında olumsuz eleştirilerin hedef noktası olmuştur. Bu durum Axler'ı derin bir depresyona sürükler, oyunculuğu bırakmaya karar verme ve hatta intiharı düşünme noktasına kadar götürür. Hayatını bir anda değiştirecek olay ise bir arkadaşının sıradışı kızıyla tanışması ile başlayacaktır.
DÖNÜM NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Al Pacino
Mandel Bruce Patinkin
Greta Gerwig
Kyra Sedgwick
Charles Grodin
Dianne Wiest
Maria Di Angelis
Nina Arianda
Dylan Baker
Dan Hedaya
Billy Porter
Víctor Cruz
Katrina E. Perkins
Ricky Paull Goldin
Maria-Christina Oliveras
DÖNÜM NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dönüm Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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