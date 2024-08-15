Yayınlanma: 15.08.2024 - 12:21

Güncelleme: 15.08.2024 - 12:21

Dönüm Noktası filminin yönetmen koltuğunda Barry Levinson oturuyor. Filmin senaristliğini Buck Henry, Michal Zebede üstleniyor. Peki, Dönüm Noktası filminin konusu ne? Dönüm Noktası filminin oyuncuları kim?

DÖNÜM NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Simon Axler 60'lı yaşlarda, oyunculuk kariyerinde zor zamanlar geçiren bir aktördür. Washington'da bir tiyatroda sergilenen Macbeth oyununda rol almış ve sonrasında olumsuz eleştirilerin hedef noktası olmuştur. Bu durum Axler'ı derin bir depresyona sürükler, oyunculuğu bırakmaya karar verme ve hatta intiharı düşünme noktasına kadar götürür. Hayatını bir anda değiştirecek olay ise bir arkadaşının sıradışı kızıyla tanışması ile başlayacaktır.

DÖNÜM NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Al Pacino

Mandel Bruce Patinkin

Greta Gerwig

Kyra Sedgwick

Charles Grodin

Dianne Wiest

Maria Di Angelis

Nina Arianda

Dylan Baker

Dan Hedaya

Billy Porter

Víctor Cruz

Katrina E. Perkins

Ricky Paull Goldin

Maria-Christina Oliveras

DÖNÜM NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dönüm Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.