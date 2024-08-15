Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:42

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:20

Sahte Kimlik filminin yönetmen koltuğunda James Keach oturuyor. Filmin senaristliğini Sandra K. Bailey üstleniyor. Peki, Sahte Kimlik filminin konusu ne? Sahte Kimlik filminin oyuncuları kim?

SAHTE KİMLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşi Harlen’dan nefret eden Marshall, Cindy Roper isimli genç bir kızı öldürdükten sonra suçu kardeşinin üzerine atar. Soruşturmaya engel olmak için de Harlan'a bir tuzak hazırlar ve onu öldürtmeye çalışır. Bu olaydan sonra herkes onu öldü zannetmiştir. Yıllar sonra Harlan başka bir kimlikle, hafızasını kaybetmiş olarak geri döner.

SAHTE KİMLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tobin Bell

Veronica Cartwright

Jack Murdock

Stacy Keach

Geneviève Bujold

Mimi Maynard

Anne Bloom

Tom Calloway

Clint Carmichael

Michael Champion

Grainger Hines

Todd Jeffries

O-Lan Jones

William Lucking

Tom McFadden

SAHTE KİMLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sahte Kimlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.