Sahte Kimlik filminin konusu ne? Sahte Kimlik filminin oyuncuları kim?
Sahte Kimlik (False Identity) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahte Kimlik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sahte Kimlik filminin konusu ne? Sahte Kimlik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sahte Kimlik filminin yönetmen koltuğunda James Keach oturuyor. Filmin senaristliğini Sandra K. Bailey üstleniyor. Peki, Sahte Kimlik filminin konusu ne? Sahte Kimlik filminin oyuncuları kim?
SAHTE KİMLİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Kardeşi Harlen’dan nefret eden Marshall, Cindy Roper isimli genç bir kızı öldürdükten sonra suçu kardeşinin üzerine atar. Soruşturmaya engel olmak için de Harlan'a bir tuzak hazırlar ve onu öldürtmeye çalışır. Bu olaydan sonra herkes onu öldü zannetmiştir. Yıllar sonra Harlan başka bir kimlikle, hafızasını kaybetmiş olarak geri döner.
SAHTE KİMLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tobin Bell
Veronica Cartwright
Jack Murdock
Stacy Keach
Geneviève Bujold
Mimi Maynard
Anne Bloom
Tom Calloway
Clint Carmichael
Michael Champion
Grainger Hines
Todd Jeffries
O-Lan Jones
William Lucking
Tom McFadden
SAHTE KİMLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sahte Kimlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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