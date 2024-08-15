Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:11

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:11

Yakın zamanda televizyon ekranlarında izleycisi ile buluşacak olan Kalpzan dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Mehmet Ada Öztekin ve Uğur Karaaslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül kaleme aldı. Peki, Kalpazan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kalpazan dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KALPAZAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşini, hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir. Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; polis memuru Ayşe her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KALPAZAN DİZSİNİN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen

Çağlar Ertuğrul

Şükran Ovalı

Deniz Baysal

Sarp Akkaya

Deniz Hamzaoğlu

İlker Kızmaz

Sinan Arslan

Aslı İçözü

Güler Göksun

Ali Seçkiner Alıcı

Osman Alkaş

KALPZAN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kalpazan dizisi Show TV ekranları üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

KALPZAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kalpazan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin çekimleri ise geçtiğimiz günlerde başladı.