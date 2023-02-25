Dönüştürücüler filminin konusu ne, ne zaman çekildi? Dönüştürücüler filmi oyuncuları kim?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Dönüştürücüler filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Dönüştürücüler filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Dönüştürücüler filminin konusu ne? Dönüştürücüler oyuncuları kim? Dönüştürücüler kaç yılında, nerede çekildi?
Dönüştürücüler filminin konusu, oyuncuları, çekildiği yılı, yönetmeni filmseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Dönüştürücüler filmine dair merak edilenler...
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER FİLMİ KONUSU NE?
Uzaylı bir robot türü yer yüzünü istila eder. Bu istila sonucunda insanlık, yeraltında yaşamaya başlar. İstiladan 400 yıl sonra bir grup insan, istilayı sona erdirecek bir plan geliştirir. Bu planla insan ırkı ile uzaylılar arasında bir savaşı başlatır. Bu savaş, insanlığın kaderi belirleyecektir.
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmen koltuğunda Leigh Scott'ın oturduğu Dönüştürücüler filmi 2017 yılında çekildi.
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Matthew Wolf
Griff Furst
Eliza Swenson
Amy Weber
Shaley Scott
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER FİLMİ TÜRÜ NE?
2017 yılında çekilen Dönüştürücüler (Transmorphers) filminin türü aksiyon, bilimkurgu ve macera'dır.
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