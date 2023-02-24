Orijinal üçlemeyi yapan stüdyo duyurdu: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri yolda

Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için Middle-earth Enterprises ile anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:45
Orijinal üçlemeyi yapan stüdyo duyurdu: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri yolda
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Dünya’nın en popüler romanlarından biri olan Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen en son film 2014 yılında yapılmıştı. The Hobbit isimli üçleme, yönetmen Peter Jackson tarafından çekildi. The Hobbit üçlemesi izleyiciler tarafından çok beğenilmemişti. 2014 yılından beri Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen sadece Amazon’un Prime Video’da yayınladığı dizisi bulunuyordu.  

Şimdi ise Warner Bros. yeni filmler için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Buna göre, Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için geçen günlerde şirketin satın aldığı Middle-earth Enterprises ile anlaşmış.  

Middle-earth Enterprises, orijinal yani 2001-2003 yılları arasında yayınlanan üçlemeyi yapan stüdyo olarak dikkat çekiyor. Bu büyük anlaşma birden fazla filmi kapsayacak.


Warner Bros. New Line Cinema Middle-earth Enterprises yüzüklerin efendisi The Lord of the Rings LOTR

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