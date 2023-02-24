Orijinal üçlemeyi yapan stüdyo duyurdu: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri yolda
Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için Middle-earth Enterprises ile anlaştığını duyurdu.
Dünya’nın en popüler romanlarından biri olan Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen en son film 2014 yılında yapılmıştı. The Hobbit isimli üçleme, yönetmen Peter Jackson tarafından çekildi. The Hobbit üçlemesi izleyiciler tarafından çok beğenilmemişti. 2014 yılından beri Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen sadece Amazon’un Prime Video’da yayınladığı dizisi bulunuyordu.
Şimdi ise Warner Bros. yeni filmler için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Buna göre, Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için geçen günlerde şirketin satın aldığı Middle-earth Enterprises ile anlaşmış.
Middle-earth Enterprises, orijinal yani 2001-2003 yılları arasında yayınlanan üçlemeyi yapan stüdyo olarak dikkat çekiyor. Bu büyük anlaşma birden fazla filmi kapsayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- Hatay'da korkutan deprem!
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- Doğuştan bedavacı 4 burç!
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- Erdoğan, Soylu ve Akar hakkında suç duyurusu
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?