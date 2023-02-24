Orijinal üçlemeyi yapan stüdyo duyurdu: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri yolda

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:45

Dünya’nın en popüler romanlarından biri olan Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen en son film 2014 yılında yapılmıştı. The Hobbit isimli üçleme, yönetmen Peter Jackson tarafından çekildi. The Hobbit üçlemesi izleyiciler tarafından çok beğenilmemişti. 2014 yılından beri Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen sadece Amazon’un Prime Video’da yayınladığı dizisi bulunuyordu.

Şimdi ise Warner Bros. yeni filmler için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Buna göre, Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için geçen günlerde şirketin satın aldığı Middle-earth Enterprises ile anlaşmış.