Dövüş Efsanesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Benny Safdie üstleniyor. Peki, Dövüş Efsanesi filminin konusu ne? Dövüş Efsanesi filminin oyuncuları kim?

D Ö V Ü Ş EFSANES İ FİLMİNİN KONUSU NE?

İki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr, spor camiasında bir ikon olarak görülür. Kısa sürede kariyeri fırlama yaparken kişisel hayatında eşi ile olan inişli çıkışlı olan ilişkisi ve güreşçi olmanın getirdiği fiziksel zorluklarla hayatını bir arada tutmaya çalışan Kerr’in, zirvedeki yerini korumak için birçok şeyden fedakarlık etmesi gerekir.

DÖVÜŞ EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Emily Blunt

Ryan Bader

Bas Rutten

Oleksandr Usyk

DÖVÜŞ EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dövüş Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.