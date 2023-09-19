Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:53

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:53

Düğün Dernek 2: Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ne? Düğün Dernek 2: Sünnet filminin oyuncuları kim?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Cemcir

Ahmet Kural

Rasim Öztekin

İnan Ulaş Torun

Devrim Yakut

Barış Yıldız

Şinasi Yurtsever

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düğün Dernek 2: Sünnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.