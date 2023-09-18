Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim?

Direniş (Resistance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Direniş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:36
Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim?
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Direniş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jonathan Jakubowicz üstleniyor. Peki, Direniş filminin konusu ne? Direniş filminin oyuncuları kim? 

DİRENİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir pandomim sanatçısı olan Marcel Marceau, İkinci Dünya Savaşı esnasında Fransa, Nazi işgali altındayken hayallerini bir kenara bırakıp on binlerce yetimin hayatını kurtarmak için Fransız Direnişi’ne katılır.

DİRENİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jesse Eisenberg

Ed Harris

Clémence Poésy

Édgar Ramírez

Bella Ramsey

Alicia Von Rittberg

Matthias Schweighöfer

DİRENİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Direniş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


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