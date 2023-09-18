Julie & Julia filminin konusu ne? Julie & Julia filminin oyuncuları kim?
Julie & Julia filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Julie & Julia filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Julie & Julia filminin konusu ne? Julie & Julia filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Julie & Julia filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nora Ephron üstleniyor. Peki, Julie & Julia filminin konusu ne? Julie & Julia filminin oyuncuları kim?
JULIE VE JULIA FİLMİNİN KONUSU NE?
Julie & Julia, iki gerçek hikayeye yaslanıyor. Film, zaman ve mekan olarak ayrı olsa bile hayatları iç içe geçen iki kadının, tutku ve cesaretle hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatması üzerine kurulu bir romantik dram olma özelliğini taşıyor. Julie & Julia, 4. Rome Film Festival’in kapanış filmi olacak. Filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Nora Ephron ise Meryl Streep'in performansından çok memnun kaldığını ve sanatçının yine Oscar'ların en büyük adayı olacağından emin olduğunu belirtiyor.
JULIE VE JULIA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Meryl Streep
Stanley Tucci
Vanessa Ferlito
Amy Adams
Mary Kay Place
Jane Lynch
Mary Lynn Rajskub
Linda Emond
George Bartenieff
Chris Messina
Casey Wilson
Jillian Bach
Helen Carey
Joan Juliet Buck
Crystal Noelle
Andrew Garman
JULIE VE JULIA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Julie & Julia filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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