Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:19

Julie & Julia filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nora Ephron üstleniyor. Peki, Julie & Julia filminin konusu ne? Julie & Julia filminin oyuncuları kim?

JULIE VE JULIA FİLMİNİN KONUSU NE?

Julie & Julia, iki gerçek hikayeye yaslanıyor. Film, zaman ve mekan olarak ayrı olsa bile hayatları iç içe geçen iki kadının, tutku ve cesaretle hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatması üzerine kurulu bir romantik dram olma özelliğini taşıyor. Julie & Julia, 4. Rome Film Festival’in kapanış filmi olacak. Filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Nora Ephron ise Meryl Streep'in performansından çok memnun kaldığını ve sanatçının yine Oscar'ların en büyük adayı olacağından emin olduğunu belirtiyor.

JULIE VE JULIA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meryl Streep

Stanley Tucci

Vanessa Ferlito

Amy Adams

Mary Kay Place

Jane Lynch

Mary Lynn Rajskub

Linda Emond

George Bartenieff

Chris Messina

Casey Wilson

Jillian Bach

Helen Carey

Joan Juliet Buck

Crystal Noelle

Andrew Garman

JULIE VE JULIA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Julie & Julia filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.