Düğün Dernek filminin konusu ne? Düğün Dernek filminin oyuncuları kim, nerede çekildi?
Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düğün Dernek filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düğün Dernek filminin konusu ne? Düğün Dernek filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Düğün Dernek filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Senaristliğini ise yine Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Düğün Dernek filminin konusu ne? Düğün Dernek filminin oyuncuları kim?
DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Düğün Dernek filmi, Orta Anadolu'daki bir köyde yaşayan dört arkadaşın bir düğün organize etmek için başlarına gelenleri konu alır. Tüpçü Fikret, Çetin, İsmail ve Muallim Saffet'in eğlenceli hikayesini ele alan film, İsmail'in Letonya'da çalışan oğlu Tarık'ın evlenme kararı ile başlar. Tarık'ın annesi Hatice oğluna ona layık bir düğün yapmak istemektedir. Ancak eldeki imkanlar da bellidir.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
hmet Kural / Tüpçü Fikret
Murat Cemcir / Çeto
Rasim Öztekin / İsmail
Şinasi Yurtsever/ Yılmaz
Barış Yıldız/ Muallim Saffet
Ulaş Torun/ Torun Damat
Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi
Kemal İnci/ Amca
Devrim Yakut/Hatice
Erol Aksoy/ Nazmi Emmi
Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Düğün Dernek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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