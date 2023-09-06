Düğün Dernek filminin konusu ne? Düğün Dernek filminin oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:00

Düğün Dernek filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Senaristliğini ise yine Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Düğün Dernek filminin konusu ne? Düğün Dernek filminin oyuncuları kim?

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Düğün Dernek filmi, Orta Anadolu'daki bir köyde yaşayan dört arkadaşın bir düğün organize etmek için başlarına gelenleri konu alır. Tüpçü Fikret, Çetin, İsmail ve Muallim Saffet'in eğlenceli hikayesini ele alan film, İsmail'in Letonya'da çalışan oğlu Tarık'ın evlenme kararı ile başlar. Tarık'ın annesi Hatice oğluna ona layık bir düğün yapmak istemektedir. Ancak eldeki imkanlar da bellidir.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

hmet Kural / Tüpçü Fikret

Murat Cemcir / Çeto

Rasim Öztekin / İsmail

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Ulaş Torun/ Torun Damat

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Kemal İnci/ Amca

Devrim Yakut/Hatice

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düğün Dernek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.