Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:51

Recep İvedik 5 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim?

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Nurullah Çelebi

Deniz Ceylan

Orkan Varan

Zeynep Demirtaş

Sümeyya Sezer

Merve Boğa

Miray Akbulut

Kübra Yılma

Merve Başkaya

Zeynep Küsem

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Recep İvedik 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.