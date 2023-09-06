Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim, nerede çekildi?
Recep İvedik 5 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Recep İvedik 5 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim?
RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?
Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şahan Gökbakar
Nurullah Çelebi
Deniz Ceylan
Orkan Varan
Zeynep Demirtaş
Sümeyya Sezer
Merve Boğa
Miray Akbulut
Kübra Yılma
Merve Başkaya
Zeynep Küsem
RECEP İVEDİK 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Recep İvedik 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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