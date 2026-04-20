Dünya Dışı filminin yönetmen koltuğunda Colin Minihan oturuyor. Filmin senaristliğini Colin Minihan veStuart Ortiz üstleniyor. Peki, Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DÜNYA DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne ve babasının boşanmasının şokunu hala atlatamayan April, bir grup arkadaşı ile çocukken yaz tatillerini geçirdiği kulübeye gider. Yakınlardaki ormanlık alana büyük bir gürültü ile düşen ateş topu, grubun ilgisini çeker. Kaza alanına gittiklerinde başka bir gezegenden geldiğini tahmin ettikleri bir uzay gemisinin kalıntıları ve geminin içindekilerden en az birinin yaşadığının göstergesi olan ayak izleri ile karşılaşırlar. Çok geçmeden kendilerini hayal bile edemeyecekleri kadar büyük ve korkutucu olaylar zincirinin ortasında bulurlar.

DÜNYA DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brittany Allen

Freddie Stroma

Melanie Papalia

Jesse Moss

DÜNYA DIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.