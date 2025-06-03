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Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim?

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim?

3.06.2025 19:37:00
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Haber Merkezi
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Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim?

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (Battle: Los Angeles) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Bertolini üstleniyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim? 

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'da yaşanan bir uzaylı istilasına karşı duran deniz birliklerinin hikayesi anlatılmaktadır...

DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Eckhart

Lucas Till

Michael Pena

Bridget Moynahan

Taylor Handley

Ramón Rodríguez

DENİZİN ORTASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.

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