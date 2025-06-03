Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Bertolini üstleniyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin oyuncuları kim?
DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles'da yaşanan bir uzaylı istilasına karşı duran deniz birliklerinin hikayesi anlatılmaktadır...
DENİZİN ORTASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aaron Eckhart
Lucas Till
Michael Pena
Bridget Moynahan
Taylor Handley
Ramón Rodríguez
DENİZİN ORTASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.