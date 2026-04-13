Dünya Varmış filminin yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt üstleniyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu ne? Dünya Varmış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya Varmış, dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasından 24 saat öncesinde başlıyor. Kendilerine "Kadimler" adını veren, her şeyi önceden bilen gizli bir oluşum, dünyanın sonunu getirecek bir salgının öncesinde, sadece seçilmiş kişilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sığınak inşa eder. Bu sığınak otelde konaklayanlar, heyecan ve gizem dolu günler yaşar.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Sarp Bozkurt

Melisa Şenolsun

Erkan Can

Ece Sükan

Atilla Olgaç

Suzan Kardeş

Ali Sürmeli

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya Varmış IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.