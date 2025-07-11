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Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim?

Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim?

11.07.2025 17:44:00
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Haber Merkezi
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Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim?

Dünyalar Savaşı: Saldırı (War Of The Worlds: The Attack) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin yönetmen koltuğunda Junaid Syed oturuyor. Filmin senaristliğini Junaid Syed, Tom Jolliffe üstleniyor. Peki, Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim? 

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç genç arkadaş, dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Gittins

Leo Staar

Vincent Regan

Alhaji Fofana

Lara Lemon

Kris Saddler

Stefan Boehm

Fredi Nwaka

Darren Tassell

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.

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