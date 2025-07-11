Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin yönetmen koltuğunda Junaid Syed oturuyor. Filmin senaristliğini Junaid Syed, Tom Jolliffe üstleniyor. Peki, Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim?
DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç genç arkadaş, dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.
DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sam Gittins
Leo Staar
Vincent Regan
Alhaji Fofana
Lara Lemon
Kris Saddler
Stefan Boehm
Fredi Nwaka
Darren Tassell
DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.