Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin yönetmen koltuğunda Junaid Syed oturuyor. Filmin senaristliğini Junaid Syed, Tom Jolliffe üstleniyor. Peki, Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin konusu ne? Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin oyuncuları kim?

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç genç arkadaş, dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Gittins

Leo Staar

Vincent Regan

Alhaji Fofana

Lara Lemon

Kris Saddler

Stefan Boehm

Fredi Nwaka

Darren Tassell

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyalar Savaşı: Saldırı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.