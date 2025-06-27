Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda Eric Brevig oturuyor. Filmin senaristliğini Jennifer Flackett, Michael Weiss üstleniyor. Peki, Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu ne? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin oyuncuları kim?

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Beyazperde'de 3 boyutlu film zevkini ilk kez bu kadar gerçekçi yaşayacaksınız! Journey 3D, Nasa teknolojisi ile üretilen ve üç boyutlu sinemaya yepyeni bir soluk getiren Dijital 3D tekniği kullanılarak, canlı oyuncular ile çekilmiş, “animasyon olmayan ilk film” olma özelliğini taşıyor. Konusunu, Jules Verne'in ünlü romanı Dünyanın Merkezine Yolculuk'tan alan filmin başrollerinde Brendan Fraser, Josh Hutcherson ve Anita Briem var. Film, maceraperest bir bilim adamı olan amcası (Fraser) ile, İzlanda'ya giden Sean (Hutcherson), burada onlara rehberlik eden Hannah'nın (Briem), tesadüfen gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaşka bir dünya keşfetmelerini konu alıyor.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Hutcherson

Brendan Fraser

Anita Briem

Garth Gilker

Giancarlo Caltabiano

Kaniehtiio Horn

Frank Fontaine

Jane Wheeler

Jean Michel Paré

Seth Meyers

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.