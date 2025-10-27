Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda Eric Brevig oturuyor. Filmin senaristliğini Jennifer Flackett, Mark Levin üstleniyor. Peki, Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu ne? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin oyuncuları kim?

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesör Trevor Anderson genç yeğeni Sean Anderson’u karşılar. Sean, annesi Elizabeth Kanada’ya gitmeye hazırlanırken amcası ile birlikte on gün kalacaktır. Elizabeth, Trevor’a bir kutu verir ki bu kutu kayıp kardeşi Max’e aittir. Trevor bir kitap bulur. Kardeşinin son yolculuğuna dairdir. Trevor ve yeğeni araştırmak üzere İzlanda’ya doğru yola çıkarlar. Hannah onlara rehberlik eder. Dağ tırmanışı esnasında ikisi de bir çukura düşerler. İşte orada çok başka bir dünya vardır.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brendan Fraser

Josh Hutcherson

Anita Briem

Seth Meyers

Kaniehtiio Horn

Jane Wheeler

Frank Fontaine

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.