Dünyanın Uzak Ucu filminin yönetmen koltuğunda Peter Weir oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Weir, John Collee üstleniyor. Peki, Dünyanın Uzak Ucu filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu filminin oyuncuları kim?

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaptan Jack Aubrey, Napolyon döneminin tüm karmaşası içerisinde ekibiyle birlikte açık denizlerde Fransız ve İspanyol gemileriyle savaşmaktadır. Bir süre sonra geminin doktoru olan Stephen Maturin ile beraber verdikleri bir kararın neticesinde dünyanın balta girmemiş uzak taraflarını keşfetmek üzere bir serüvene atılırlar. Artık insanın keşfetme içgüdüsü, bu geminin en egemen duygusu olacaktır.

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Paul Bettany

Billy Boyd

James D'Arcy

Lee Ingleby

Mark Lewis Jones

Chris Larkin

Richard McCabe

Robert Pugh

David Threlfall

Max Pirkis Lord

Patrick Gallagher

Joseph Morgan

Bryan Dick

John DeSantis

Ian Mercer

Tony Dolan

DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyanın Uzak Ucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.