Dünyanın Uzak Ucu filminin yönetmen koltuğunda Peter Weir oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Weir, John Collee üstleniyor. Peki, Dünyanın Uzak Ucu filminin konusu ne? Dünyanın Uzak Ucu filminin oyuncuları kim?
DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kaptan Jack Aubrey, Napolyon döneminin tüm karmaşası içerisinde ekibiyle birlikte açık denizlerde Fransız ve İspanyol gemileriyle savaşmaktadır. Bir süre sonra geminin doktoru olan Stephen Maturin ile beraber verdikleri bir kararın neticesinde dünyanın balta girmemiş uzak taraflarını keşfetmek üzere bir serüvene atılırlar. Artık insanın keşfetme içgüdüsü, bu geminin en egemen duygusu olacaktır.
DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe
Paul Bettany
Billy Boyd
James D'Arcy
Lee Ingleby
Mark Lewis Jones
Chris Larkin
Richard McCabe
Robert Pugh
David Threlfall
Max Pirkis Lord
Patrick Gallagher
Joseph Morgan
Bryan Dick
John DeSantis
Ian Mercer
Tony Dolan
DÜNYANIN UZAK UCU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünyanın Uzak Ucu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.