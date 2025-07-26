Düttürü Dünya filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Düttürü Dünya filminin konusu ne? Düttürü Dünya filminin oyuncuları kim?

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mehmet; Ankara'da, geceleri pavyonda klarnet çalarak hayatını kazanmaktadır. Akşamları işe gitmekte, sabahın erken saatlerinde bir gecekondu mahallesindeki evine dönmektedir. Mehmet'in karısı, lisede okuyan kızı, engelli oğlu ve küçük kızı ile yaşadığı bu ev, sahibi olan kayınbiraderi tarafından müteahhitte verilmiştir ve evin bir an önce boşaltılması istenmektedir. Mehmet, bir taraftan ev aramaya, bir taraftan da para biriktirmeye çalışır. Ama asıl umudu bir gün kaset yapacağına inandığı besteleridir. 1980'li yılların atmosferini fazlasıyla yansıtan Düttürü Dünya, Yılmaz Güney'in Umut adlı Yeni Gerçekçi filminden sonra bu akımın Türkiye'de çekilen en önemli filmi sayılır. Umut ve umutsuzluk, hayatın acımasız gerçekliği, mevcut durumu bile koruyamama karşısında duyulan huzursuzluk, filmin ayırt edici özelliklerindendir.

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Dütdüt Mehmet

Jale Aylanç - Gülsüm

Cezmi Baskın - Rıfat

Erdal Gülver - Osman

Ayberk Çölok - Pehlivan Recep (ses. Yaman Okay)

Orhan Çağman - Faik Amca

Selçuk Uluergüven - Necip

Yaşar Cemil Akın - Cabbar

Birsen Dürülü - Mükerrem

Şebnem Gürsoy - Serap (ses. Ayşegül Uygurer)

Zaim Güvenç - Doğan

Koray Ergun - Hamdi

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düttürü Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.