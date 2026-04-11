Düttürü Dünya filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Düttürü Dünya filminin konusu ne? Düttürü Dünya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ankara'nın yoksul gecekondu semtlerinin birinde oturan Mehmet, geceleri pavyonda klarnet çalarak hayatını kazanmaktadır. Biri özürlü, üç çocuğu ve karısını geçindirebilmek için çeşitli ek işler yaparak yaşamını sürdürür. Oturduğu gecekonduyu, kayınbiraderi bir müteahhite satınca, yaşamı iyice altüst olur.

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Jale Aylanç

Cezmi Baskın

Erdal Gülver

DÜTTÜRÜ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düttürü Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.