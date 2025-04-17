Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:28

Güncelleme: 17.04.2025 - 00:28

Eddington filminin yönetmenliğini Ari Aster üstleniyor. Peki, Eddington filminin konusu ne, filminin oyuncuları kim? Eddington filmi ne zaman vizyona girecek?

EDDINGTON FİLMİNİN KONUSU NE?

Lindsay ve Marc, Los Angeles'a giderken New Mexico'dan geçiyorlar. Arabalarıyla küçük Eddington kasabasından geçerken benzinleri biter. Yolda kalan Lindsay ve Marc, yardım istemek için şehre girmeye karar verir. Başlangıçta çok sıcak bir şekilde karşılanırlar, ancak gece olduğunda pitoresk ortam hızla bir kabusa dönüşür.

EDDINGTON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix, Emma Stone ve Pedro Pascal’ın başrollerini paylaştığı filmde, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr. ve William Belleau gibi yıldız isimler de yer alıyor.

EDDINGTON FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

ABD’de vizyon tarihi 18 Temmuz olarak açıklandı.