EGO dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 14:27

Pastel Film tarafından üretilen, EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi ilk fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaristliğini Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün paylaştığı dizi Fox TV'de izleyiciyle buluşacak. İşte ayrıntılar...

EGO DİZİSİNİN KONUSU NE?

Erhan ile Elif birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir. Çiftin en büyük dilekleri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Çiftin yaşantısı, Erhan’ın ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalmasıyla zorlaşır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle psikolojileri alt üst olan çiftin hayatı, Erhan’ın patronu Sibel’in yaptığı teklifle tamamen değişecektir.

EGO DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Melisa Aslı Pamuk

Alperen Duymaz

Ahmet Kayakesen

Rüya Helin Demirbulut

Tuna Orhan

Hülya Gülşen Irmak

Derya Beşerler

Can Adalıer

Emirhan Dönmez

Naz Sayıner

Ahmet Şeninak

Erdal Küçükkömürcü

EGO DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor.