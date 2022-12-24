Ömer dizisinin konusu nedir? Ömer dizisinin oyuncuları kimler?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:13

Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Cem Karcı ve senaristliğini Gülizar Irmak'ın üstlendiği Ömer dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Dizinin ilk fragmanının yayımlanmasıyla birlikte konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizinin uyarlama olup olmadığı ise en çok araştırılan sorulardan biri oldu. İşte ayrıntılar...

ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm engellere rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı

Gökçe Bahadır

Barış Falay

Merve Dizdar

Zerrin Sümer

Gülçin Kültür Şahin

Onur Bilge

Gamze Karaduman

Serpil Gül

Muharrem Türkseven

Melike Güner

ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ömer dizisinin Shitsel dizisinden uyarlama olduğu biliniyor.