Ömer dizisinin konusu nedir? Ömer dizisinin oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni projelerinden olan Ömer dizisi gündem oldu. Peki, Ömer dizisinin konusu nedir? Ömer dizisinin oyuncuları kimler? Ömer dizisi uyarlama mı?
Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Cem Karcı ve senaristliğini Gülizar Irmak'ın üstlendiği Ömer dizisinin tanıtım fragmanı yayımlandı. Dizinin ilk fragmanının yayımlanmasıyla birlikte konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizinin uyarlama olup olmadığı ise en çok araştırılan sorulardan biri oldu. İşte ayrıntılar...
ÖMER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm engellere rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Selahattin Paşalı
Gökçe Bahadır
Barış Falay
Merve Dizdar
Zerrin Sümer
Gülçin Kültür Şahin
Onur Bilge
Gamze Karaduman
Serpil Gül
Muharrem Türkseven
Melike Güner
ÖMER DİZİSİ UYARLAMA MI?
Ömer dizisinin Shitsel dizisinden uyarlama olduğu biliniyor.
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