Sıfırıncı Gün dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi Sıfırıncı Gün için geri sayım başladı. Sıfırıncı Gün dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?
Aksiyon,macera ve dram dolu “Sıfırıncı Gün" izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sıfırıncı Gü'ün senaryosunu Atasay Koç kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir yer alıyor.
'SIFIRINCI GÜN' DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
'Sıfırıncı Gün' dizisinin kadrosunda; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Damla Colbay, Yiğit Özşener, Berk Cankat yer alıyor.
'SIFIRINCI GÜN' NE ZAMAN?
Sıfırıncı Gün 28 Aralık Çarşamba TV8 ekranlarında başlayacak.
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