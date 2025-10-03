Ejder Kapısındaki Uçan Kılıçlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tsui Hark üstleniyor. Peki, Ejder Kapısındaki Uçan Kılıçlar filminin konusu ne? Ejder Kapısındaki Uçan Kılıçlar filminin oyuncuları kim?

EJDER KAPISINDAKİ UÇAN KILIÇLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, hancı Jade’in ortadan kaybolmasıyla birlikte ünlü Ejder Hanının yakılmasından 3 yıl sonrasında başlıyor. Gündüz hancı, gece hazine avcıları olan yeni bir çete tarafından ele geçirilmiş olan hanın çölün altına gömülü kayıp bir şehrin üstüne inşa edildiği ve bu şehrin hazinelerinin sadece 60 yılda bir meydana gelen dev bir fırtına ile ortaya çıkacağına dair söylentiler vardır. Çete bu hanı kayıp hazineye açılan kapı olarak kullanır.

EJDER KAPISINDAKİ UÇAN KILIÇLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

Xun Zhou

Kun Chen

Gwei Lun-Mei

Li Yuchun

Mavis Fan

Siu-wong Fan

Chien Yuen-sheng

Shuangbao Wang

EJDER KAPISINDAKİ UÇAN KILIÇLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder Kapısındaki Uçan Kılıçlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.