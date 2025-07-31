Ejder Yürek: İntikam (Dragonheart Vengeance) filminin konusu ne? Ejder Yürek: İntikam filminin oyuncuları kim?

Ejder Yürek: İntikam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Patrick Read Johnson üstleniyor. Peki, Ejder Yürek: İntikam filminin konusu ne? Ejder Yürek: İntikam filminin oyuncuları kim?

EJDER YÜREK: İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesinin vahşi akıncılar tarafından öldürülmesine tanık olan çiftçi Lukas, bir paralı asker olan Darius ve görkemli bir buz ejderhası olan Siveth ile epik bir intikam arayışı için yollara düşer. İntikam macerasına atılan üçlü, bu yolda çok farklı olaylara tanıklık eder ve bunu halka anlatmaya çalışır. Bir anda kendilerini hjlkı kılıçtan geçiren suçluların peşinde bulan grup, ele geçirdikleri şifreli mesajlarla olayların perde arkasını aralayacaktır.

EJDER YÜREK: İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joseph Millson

Jack Kane

Carolina Carlsson

Richard Ashton

Ross O'Hennessy

Edouard Philipponnat

EJDER YÜREK: İNTİKAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder Yürek: İntikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.