Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dean DeBlois üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin oyuncuları kim?

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık Astrid’in yanı sıra Berk’in muhtarı ve yöneticisi olan Hıçgıdık, muhteşem derecede karmaşık bir ejderha ütopyası yaratmıştır. Dişi ejderha Işığın Öfkesi’nin ortaya çıkışı, köylerinin o güne kadar karşılaştığı en karanlık tehlikeyle aynı zamana denk gelince Hıçgıdık ve Dişsiz bildikleri tek yuvayı terk edip sadece efsanede var olduğu düşünülen gizli bir dünyaya yolculuğa çıkarlar. Ejderha ve binicisi, değer verdikleri her şeyi korumak için birlikte dünyanın ücra köşelerine kadar savaşacaklardır.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jay Baruchel - Hiccup

America Ferrera - Astrid

Cate Blanchett - Valka

Craig Ferguson - Gobber the Belch

F. Murray Abraham - Grimmel the Grisly

Jonah Hill - Snotlout Jorgenson

Christopher Mintz-Plasse - Fishlegs Ingerman

Kristen Wiig - Ruffnut

Kit Harington - Eret

Gerard Butler - Stoick the Vast

Julia Emelin - Griselda the Grievous

Ólafur Darri Ólafsson - Ragnar the Rock

James Sie - Chaghatai Khan

David Tennant - Ivar the Whitless

Robin Atkin Downes - Ack

Kieran Elliot - Hoark

Ashley Jensen - Phlema

Gideon Emery - Trapper

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.