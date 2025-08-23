Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dean DeBlois üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin oyuncuları kim?
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Artık Astrid’in yanı sıra Berk’in muhtarı ve yöneticisi olan Hıçgıdık, muhteşem derecede karmaşık bir ejderha ütopyası yaratmıştır. Dişi ejderha Işığın Öfkesi’nin ortaya çıkışı, köylerinin o güne kadar karşılaştığı en karanlık tehlikeyle aynı zamana denk gelince Hıçgıdık ve Dişsiz bildikleri tek yuvayı terk edip sadece efsanede var olduğu düşünülen gizli bir dünyaya yolculuğa çıkarlar. Ejderha ve binicisi, değer verdikleri her şeyi korumak için birlikte dünyanın ücra köşelerine kadar savaşacaklardır.
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jay Baruchel - Hiccup
America Ferrera - Astrid
Cate Blanchett - Valka
Craig Ferguson - Gobber the Belch
F. Murray Abraham - Grimmel the Grisly
Jonah Hill - Snotlout Jorgenson
Christopher Mintz-Plasse - Fishlegs Ingerman
Kristen Wiig - Ruffnut
Kit Harington - Eret
Gerard Butler - Stoick the Vast
Julia Emelin - Griselda the Grievous
Ólafur Darri Ólafsson - Ragnar the Rock
James Sie - Chaghatai Khan
David Tennant - Ivar the Whitless
Robin Atkin Downes - Ack
Kieran Elliot - Hoark
Ashley Jensen - Phlema
Gideon Emery - Trapper
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.