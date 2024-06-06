Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler?
Ekşi Elmalar filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Star TV'nin 6 Haziran tarihli yayın akışında yer alıyor. Peki, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Ekşi Elmalar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah, Fatih Artman ve Şükrü Özyıldız yer alıyor.
EŞKİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Türkiye'nin farklı manzaralarından görüntüler içeren filmin çekimleri Hakkari'nin yanı sıra Antalya ve Muğla'nın 3 farklı bölgesinde yapıldı.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır.
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