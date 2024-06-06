İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram nedeniyle kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin de bilgi verildi. Peki, İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri nerede?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:20
İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri nerede?
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Bu yıl, İBB’ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Peki, İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri nerede?

Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

AVRUPA YAKASI KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Alibeyköy-Eyüpsultan

Kayaşehir- Başakşehir

ANADOLU YAKASI KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Paşaköy- Sancaktepe

Ferhatpaşa-Ataşehir

Kurnaköy-Pendik


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