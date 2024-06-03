Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:40

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:40

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Haziran'da meydana gelen depremler...

3 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:20:24 -.- 1.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)

08:15:08 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-KEMER (ANTALYA)

07:58:11 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

06:50:00 -.- 2.1 -.- FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN)

05:51:13 -.- 1.6 -.- GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM)

05:43:20 -.- 1.9 -.- SINANLI-YUNAK (KONYA)

05:36:56 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

05:19:18 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:10:10 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

04:59:21 -.- 2.5 -.- TUTLU-OLTU (ERZURUM)

04:55:58 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)

04:46:19 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

04:35:31 -.- 2.5 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)

04:34:14 -.- 1.6 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

04:21:33 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)

04:20:22 -.- 0.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

03:54:56 -.- 3.1 3.1 AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)

02:54:22 -.- 1.6 -.- KENDIRLI-(MALATYA)

02:41:41 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ

02:17:04 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

02:02:08 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:47:48 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:40:44 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:30:31 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:28:01 -.- 1.5 -.- VAN GOLU

00:32:51 -.- 2.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)

00:30:10 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:15:32 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

00:06:46 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)