Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Haziran Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Haziran Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:40
Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Haziran'da meydana gelen depremler...

3 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:20:24  -.-  1.7  -.-   ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)                    

08:15:08   -.-  1.8  -.-   ULUPINAR-KEMER (ANTALYA)                     

07:58:11    -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                   

06:50:00   -.-  2.1  -.-   FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN)                    

05:51:13  -.-  1.6  -.-   GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM)                

05:43:20   -.-  1.9  -.-   SINANLI-YUNAK (KONYA)                        

05:36:56   -.-  0.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

05:19:18   -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

05:10:10  -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                      

04:59:21    -.-  2.5  -.-   TUTLU-OLTU (ERZURUM)                         

04:55:58   -.-  1.7  -.-   HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)                  

04:46:19  -.-  1.7  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                    

04:35:31   -.-  2.5  -.-   YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)                   

04:34:14    -.-  1.6  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                

04:21:33   -.-  1.7  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                     

04:20:22   -.-  0.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

03:54:56  -.-  3.1  3.1   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                  

02:54:22   -.-  1.6  -.-   KENDIRLI-(MALATYA)                           

02:41:41   -.-  3.1  2.9   AKDENIZ                                      

02:17:04  -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                    

02:02:08    -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                        

01:47:48   -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)               

01:40:44   -.-  1.7  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)               

01:30:31  -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                   

01:28:01    -.-  1.5  -.-   VAN GOLU                                     

00:32:51   -.-  2.2  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                   

00:30:10   -.-  1.4  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

00:15:32   -.-  1.9  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                      

00:06:46   -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              


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