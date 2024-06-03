Deprem mi oldu? 3 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Haziran Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Haziran Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Haziran'da meydana gelen depremler...
3 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:20:24 -.- 1.7 -.- ESENLIK-PUTURGE (MALATYA)
08:15:08 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-KEMER (ANTALYA)
07:58:11 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
06:50:00 -.- 2.1 -.- FERHATLI-ARDANUC (ARTVIN)
05:51:13 -.- 1.6 -.- GUZELYAYLA-YAKUTIYE (ERZURUM)
05:43:20 -.- 1.9 -.- SINANLI-YUNAK (KONYA)
05:36:56 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:19:18 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:10:10 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:59:21 -.- 2.5 -.- TUTLU-OLTU (ERZURUM)
04:55:58 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)
04:46:19 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
04:35:31 -.- 2.5 -.- YALINKAS-TERCAN (ERZINCAN)
04:34:14 -.- 1.6 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
04:21:33 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
04:20:22 -.- 0.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:54:56 -.- 3.1 3.1 AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)
02:54:22 -.- 1.6 -.- KENDIRLI-(MALATYA)
02:41:41 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ
02:17:04 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:02:08 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:47:48 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
01:40:44 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:30:31 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:28:01 -.- 1.5 -.- VAN GOLU
00:32:51 -.- 2.2 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
00:30:10 -.- 1.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:15:32 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
00:06:46 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Beklenen zirve geldi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri