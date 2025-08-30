Elysium: Yeni Cennet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Neill Blomkamp üstleniyor. Peki, Elysium: Yeni Cennet filminin konusu ne? Elysium: Yeni Cennet filminin oyuncuları kim?

ALYSIUM: YENİ CENNET FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2154, insanlar iki sınıfa ayrılıyorlar: bir grup çok varlıklı olup Elysium adı verilen bir uzay istasyonunda yaşıyorlar, geriye kalanlarsa çok kalabalık bir nüfus olarak çökmüş, yıkılmış dünyada yaşam savaşı veriyorlar.

Dünyada yaşayan insanlar umutsuzca gezegenin suç ve yoksulluk ortamından kaçmaya çalışıyorlar ve birçoklarının Elysium’daki medikal imkanlara ihtiyaçları var. Ancak, Elysium’dakiler dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda yurttaşlarının “lüks” yaşantısını koruyabilmek için herşeyi yapmaya hazırlar.

Bu iki dünya arasında eşitiği sağlayabilecek tek kişi ise Elysium’a gitmekten başka çaresi olmayan sıradan bir adam olan Max (Matt Damon). İstemeyerek de olsa Max çok tehlikeli bir görev üstlenerek Elysium’un Sekreteri Delacourt’un (Jodie Foster) güçlerine karşı gelmek zorunda. Ancak, başarılı olduğu takdirde sadece kendi hayatını değil, Dünya’da yaşayan milyonların hayatını da kurtarabilir...

ALYSIUM: YENİ CENNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Jodie Foster

Sharlto Copley

William Fichtner

Alice Braga

Talisa Soto

Diego Luna

Michael Shanks

Terry Chen

ALYSIUM: YENİ CENNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Elysium: Yeni Cennet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.