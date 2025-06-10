En Büyük Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, En Büyük Şaban filminin konusu ne? En Büyük Şaban filminin oyuncuları kim?

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlar. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur. Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır. Ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar...

Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban

Nilgün Bubikoğlu - Hülya

Kamran Usluer - Faik Bey

Reha Yurdakul - Uşak Kamil

Hikmet Karagöz - Hikmet

Dinçer Çekmez - Boksör

Ayten Erman - Ayten

Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi

Hüseyin Kutman - Boks Hakemi

Yadigar Ejder - Boksör

Adem Taşay - Boksör

Mehmet Uğur - Hırsız

İbrahim Kurt - Hırsız

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Büyük Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.