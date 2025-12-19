En Uzun Gece filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Kılıç üstleniyor. Peki, En Uzun Gece filminin konusu ne? En Uzun Gece filminin oyuncuları kim?

EN UZUN GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

En Uzun Gece, bir grup göçmenin bir kamyonun arkasında ölü bulunması sonrası bu olayın soruşturmasını üstlenen Komiser Murat'ın hikâyesini anlatıyor.

EN UZUN GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Orhan Kılıç

Eda Erol

Cem Kılıç

Gamze Dar

Umut Özkan

EN UZUN GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Uzun Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.