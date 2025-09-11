Enfes Bir Akşam dizisinin Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Meriç Acemi üstleniyor. Dizinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Enfes Bir Akşam dizisinin konusu ne? Enfes Bir Akşam dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, sıfırdan gelip sert hamlelerle zengin ve güçlü bir iş insanı olan Osman ile köklü bir denizci ailesinden gelen, diplomasi alanında usta Nihal’in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Eski parayla yeni paranın savaşı, güç ve akıl arasındaki çatışma, iki güçlü karakterin beklenmedik aşkıyla birleşiyor.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Akyürek

Aslı Enver

Dolunay Soysert

İsmail Demirci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Selin Şekerci

Sedef Avcı

Zeynep Oymak

Ahmet Utlu

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Enfes Bir Akşam, 10 Ekim’den itibaren Netflix’te izleyiciyle buluşacak.