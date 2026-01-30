Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo (ses. Timuçin Caymaz)
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.