Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin konusu ne? Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso’yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo (ses. Timuçin Caymaz)

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.