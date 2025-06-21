Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D dizisi Eşref Rüya'nın sezon bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve final bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya dizisinin sezon finalinde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Eşref Rüya dizisi 18 Haziran'da ekranlara gelen bölümü ile sezon finali yaptı

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsılır!

Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.