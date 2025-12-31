Eşref Rüya dizisinin 27. bölümünün neden yayımlanmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya yeni bölüm neden yok, ne zaman?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisi çarşamba günleri Kanal D ekranlarındaki yerini alıyordu. Dizinin 27. bölümü 31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanmayacak. Kanal D yayın akışına göre 31 Aralık akşamında 'Şarkılar Bizi Söyler' programı yayımlanacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Katilin peşinde olan Eşref, garda Nisan’la karşılaşınca şaşkına döner. Karşılaşmalarının üzerine Nisan’ın katil tarafından kaçırılması Eşref’i büyük bir krizin içine sürükler.

Bu sırada Eşref yüzünden işleri iyice kötüye giden Kadir, operasyonu devam ettirebilmek için riskli bir adım atar. Fakat Kadir’in bu hamlesi, başına beklemediği kadar büyük işler açacaktır. Ölümle burun buruna gelen Nisan, kardeşinin cinayetiyle ilgili kan dondurucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Nisan’ı koz olarak kullanmayı planlayan katil ise, Eşref’in gazabıyla karşılaşacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre dizinin 27. bölümü 5 Şubat 2026 tarihinde televizyonlardaki yerini alacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür. Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.

Eşref’in cinayet işlediğine dair görüntüler Selma’nın eline geçince, Selma bu durumu kendi lehine kullanmaya karar verir. Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sokan Selma, Nisan aracılığıyla Eşref’ten çok daha büyük bir organizasyonun köküne inmeyi planlar. Sevdiği adam için hayatını riske atmayı göze alan Nisan ise planları doğrultusunda Eşref’le hararetli bir yüzleşme yaşayacaktır.