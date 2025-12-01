Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin final yapacağı yönündeki iddiaların ardından izleyiciler dizinin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 26 Kasım tarihinde 23. bölümü ile ekranlara gelen dizinin final tarihi merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisi final mi yapıyor? 'Rüya' diziden ayrılıyor mu? Eşref Rüya 23. bölümde ne oldu?

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin son bölümlerinde yaşanan reyting dalgalanmaları, final iddialarını güçlendirdi. Ancak şu an için Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almaya devam ediyor.

DEMET ÖZDEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rüya karakterine hayat veren Demet Özdemir'in diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak diziden resmi bir açıklama gelmedi.

EŞREF RÜYA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan’ın Dinçer’i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan’la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem’in kapısını çalar. Eşref’le Çiğdem’in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar’a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref’in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer’i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer’le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.