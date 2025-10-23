Eşref Rüya dizisi 19. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dinçer’in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit oluştururken Nisan, Eşref’i korumak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Eşref, kendisine oyunlar oynayan kişiyi bulmak için her yolu denemeyi göze alır. Bu sırada yerini sağlama almak isteyen Kadir, yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli hamleler yapar. Eşref, peşindeki hayaletin izini sürerken Çiğdem’le yüzleşir. Nisan’a nihayet kavuştuğunu düşündüğü anda ise, karşısına bambaşka engeller çıkacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 20. bölümü 29 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.