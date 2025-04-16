Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:16

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları kim?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nimet’in Nisan ve Afra’yı kaçırması, Yetimler ve aşiret arasındaki savaşın uzayacağı sinyallerini verir. Serdar’ın uyarılarına rağmen Eşref ve Nusret, aralarındaki intikam ateşini körükleyecek hamleler yapmaktan kaçınmazlar. Kadir, Yetimler’in Eşref’i karşılarına almaları için her türlü yöntemi dener. Bu sırada Nisan’la yollarının kesişmesi, Kadir’in kalbinde beklenmedik duyguların filizlenmesine sebep olur.

Eşref’in Afra’yı kurtarmak için yaptığı hamle Nisan’ı şaşırtır. Büyük bir ikilemde kalan Nisan, kardeşinin hayatı pahasına elini kana bulamayı göze alacak mıdır?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İzzet’in ölümünün ardından Eşref, bu sefer daha büyük bir düşmanı karşısına alır. Yaşananlar karşısında dehşete düşen Nisan, artık bu oyunu bitirmek için kendisini aşacak hamleler yapmaya hazırlanır. Bu sırada planları istediği yönde ilerleyen Kadir, Eşref’i saf dışı bırakmak uğruna Yetimler’in arkasından iş çevirmeyi göze alır. Emniyet tarafında Serdar, oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle yüzleşir. İplerin her an kopabileceği bu karşılaşma, yaklaşmakta olan büyük çatışmanın zeminini hazırlar.

Nisan kendini kurtarmak için Eşref’i ateşe atmayı planlasa da Eşref’in başka bir yüzünü görmek Nisan’ı beklenmedik bir ikileme sürükleyecektir. Nisan’ın Eşref’le yakınlaşması başına büyük işler açılmasına sebep olacaktır.