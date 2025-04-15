Aybüke Pusat'a destek verdiği için TRT dizisinden çıkarılmıştı: Furkan Andıç'tan paylaşım geldi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:45

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:45

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat’ın, CHP’nin boykot kampanyasına destek verdiği gerekçesiyle diziden çıkarılmasının ardından, sevgilisi Furkan Andıç da aynı kaderi paylaştı. Pusat’a destek paylaşımı yapan Andıç, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Muhbir dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat’ın diziden ayrılmasının ardından “Yanındayım gülüm” sözleriyle sevgilisine destek veren Furkan Andıç, uzun süredir sosyal medya sessizliğini koruyordu. Ancak ünlü oyuncu, günler sonra Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşımla sessizliğini bozdu.

"83 ÖĞRENCİ HÂLÂ TUTUKLU" MESAJI

Furkan Andıç, yaptığı paylaşımda, “83 öğrenci hâlâ tutuklu” ifadelerine yer vererek gündemdeki tutuklamalara dikkat çekti. Oyuncunun bu mesajı, hem sosyal medyada hem de hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.