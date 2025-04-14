Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı 'Usta' dizisiyle ekranlara taşınıyor
Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner’in hayatı dizi oluyor. "Usta" adlı yapım, sporcunun Sakarya’dan başlayan ve uluslararası arenaya uzanan ilham dolu yolculuğunu ekrana taşıyacak.
1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğu’nu kazanarak Türk spor tarihinde önemli bir yer edinen milli bilardocu Semih Saygıner’in hayatı dizi oluyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin adı “Usta” olacak.
Dijital bir platformda yayınlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturacak. 60 yaşındaki Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsü, 1972 yılında Sakarya’da başlayacak ve Belçika ile Kore gibi farklı ülkelere uzanacak.
Başar Başaran’ın kaleme alacağı dizi, toplamda 8 bölümden oluşacak. Çekimlerin Haziran ayı sonunda başlaması planlanıyor. Semih Saygıner’i kimin canlandıracağı ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.
Uzun yıllardır oyuncu Şenay Gürler ile birlikte olan Semih Saygıner’in yaşam öyküsünü konu alan dizi, spor tutkusunun yanı sıra azim, başarı ve ilham dolu bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak.
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